Check out the pictures from Lupita Nyongo’s 34th birthday party! She went with a Coming To America’ theme.

We love #ComingToAmerica this much! Joint birthday party shenanigans with @danaigurira @kaluuya. #WakandansInZamunda A post shared by Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) on Mar 5, 2017 at 12:03pm PST

Besties. A post shared by Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) on Mar 5, 2017 at 1:21pm PST

#WakandansInZamunda birthday partay! Fet. @chadwickboseman as Rev. Brown A post shared by Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) on Mar 5, 2017 at 2:11pm PST

Queen-To-Be & The Lady-In-Waiting. #WakandansInZamunda @danaigurira A post shared by Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) on Mar 5, 2017 at 3:12pm PST

A Lady-In-Waiting needs a QUEEN to wait on. @janellemonae sitting pretty. With bestie @mykalmonroe. #WakandansInZamunda party #latergram A post shared by Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) on Mar 6, 2017 at 5:32pm PST

Follow Karen Clark on Social Media

Facebook: The Karen Clark

Instagram: @TheKarenClark

Twitter/Snapchat: @The_KarenClark